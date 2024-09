Pechvogel Woodgate dreigt WK te missen

Real Madrid-verdediger Jonathan Woodgate komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie. Dat verklaarde zijn trainer Juan Ramon Lopez Caro donderdag. De 26-jarige Brit heeft last van zijn heup en ziet hierdoor ook zijn kansen op deelname aan het WK in rook op gaan.

Woodgate lijkt geboren voor het ongeluk. Dit seizoen speelde hij pas negen duels voor Real Madrid. Daarvoor was hij ook al achttien maanden uit de roulatie wegens een blessure aan zijn dijbeen. Woodgate stond in november 2005 op het punt terug te keren in de Engelse selectie, maar een hamstringblessure voorkwam dat. In maart 2004 speelde hij zijn laatste interland, tegen Zweden.