Chelsea wil Essien langer vastleggen

Chelsea wil verder met Michael Essiën. De ploeg van manager Jose Mourinho wil het contract van de Ghanese middenvelder, die anderhalf jaar geleden overkwam van Olympique Lyon, nog dit jaar openbreken en verlengen.

"We zijn al volop in onderhandeling met Chelsea", zegt Fabien Piveteau, de zaakwaarnemer van Essien. "We hebben al een afspraak gemaakt voor december, dan praten we verder. Chelsea is heel blij met Michael en ze willen hem een nieuw contract aanbieden. Michael staat hier open voor, hij is gelukkig in Engeland."

Essien, die tijdens het afgelopen WK furore maakte met de nationale ploeg van Ghana, is dit seizoen wekelijks één van de uitblinkers in het elftal van Chelsea.