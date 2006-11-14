Live voetbal

Ribery maand uit de roulatie

Roland
14 november 2006, 23:01

Olympique Marseille moet het de komende periode stellen zonder aanvaller Franck Ribery. De nieuwe ster van het Franse voetbal heeft een vervelende blessure opgelopen aan zijn schaambeen en moet minimaal een maand rust houden. Als er complicaties optreden, is de kans bovendien aanwezig dat Ribery pas in 2007 weer in actie kan komen.

Ribery liep de blessure afgelopen weekend op, in de competitiewedstrijd tegen Lille. Ondanks zijn kwetsuur meldde Ribery zich toch bij de nationale ploeg, om zich voor te bereiden op de oefeninterland tegen Griekenland. Al snel bleek echter dat Ribery niet in actie zou kunnen komen tegen de Grieken. Medici van zowel de Franse bond als Marseille hebben vastgesteld dat Ribery voorlopig rust moet houden om zijn schaambeenblessure te laten genezen. "Hij is er minimaal een maand uit", stelt een woordvoerder van de Franse bond.

