Mido: "Ronald Koeman wil me bij PSV"

Mido speelt met de gedachte om Tottenham Hotspur komende zomer te verlaten. De Egyptische aanvaller is door enkele blessures en de komst van Dimitar Berbatov geen basisspeler bij de Londense formatie.

"Ik heb pech gehad met enkele blessures. Dat heeft mijn ontwikkeling bij de Spurs tegengehouden. Daarnaast is de vorm van Berbatov indrukwekkend, waardoor ik weinig wedsrtijden heb gespeeld", aldus Mido, die in het verleden onder meer uitkwam voor Ajax.

De international staat naar eigen zeggen in de belangstelling van PSV, Manchester City en Celta de Vigo. "Ik zal aan het eind van het seizoen met Martin Jol de mogelijkheden bespreken. Ik ben geen speler die alleen voor het geld naar een andere club vertrekt. Ik heb twee goede aanbiedingen gekregen van Manchester City en Celta de Vigo. Daarnaast heeft PSV-coach Ronald Koeman via een telefoontje zijn interesse kenbaar gemaakt."