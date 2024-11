Poll: Ontwikkeling Maduro valt tegen

Een ruime meerderheid van de bezoekers van FCUpdate.nl begrijpt dat Ajax geen haast maakt met de contractverlenging van Hedwiges Maduro. De 22-jarige middenvelder wacht al enige tijd op een uitnodiging van de Amsterdammers om zijn tot medio 2008 lopende verbintenis te verlengen.

Volgens 63 procent van de stemmers valt de ontwikkeling van Maduro echter tegen, waardoor een nieuw contract niet aan de orde is. Ook de international zelf heeft inmiddels aangegeven dat het dit seizoen minder loopt. "Ik voelde dat ik lichamelijk stuk zat. Vooral omdat het allemaal zo snel ging. Pas op het trainingskamp in januari merkte ik dat ik me weer echt beter voelde."

De andere 37 procent hoopt dat Ajax alsnog een nieuw contract voor Maduro in petto heeft. Zij stellen dat de middenvelder een speler voor de toekomst is. Overigens heeft de Amsterdamse club aangegeven komende week met Maduro te praten over het vervolg van zijn loopbaan.