'Muntari zal naar Portsmouth verhuizen'

Udinese lijkt weer een aanstormend talent te verliezen. Middenvelder Sulley Ali Muntari (22), die ook in de belangstelling stond van diverse Italiaanse topclubs, lijkt zijn pijlen op de Engelse competitie te hebben gericht. De Ghanees international gaat naar alle waarschijnlijkheid uitkomen voor Portsmouth.

"Udinese heeft al een deal gemaakt met Portsmouth dus mijn client zal naar Engeland vertrekken", meldde zijn Muntari's zaakwaarnemer Stefano Antonelli. "Er moeten nog een paar kleine dingen worden besproken tussen Sulley en Portsmouth. Ik verwacht echter geen problemen, we zullen elkaar snel ontmoeten."

De Engelse club is sinds de komst van de kapitaalkrachtige voorzitter Alexandre Graydamak in staat spelers voor de neus van topclubs weg te kapen. Zo legde de ploeg van trainer Harry Redknapp (foto) vorig seizoen talent Manuel Fernandes van Benfica voor ruim tien miljoen euro vast. De club troefde daarmee een aantal grote clubs af, die ook achter de handtekening van de jongeling aanzaten.