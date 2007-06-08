Gold Cup: Blamage Trinidad, nipte zege VS

Wim Rijsbergen is met Trinidad & Tobago uitermate slecht begonnen aan de Gold Cup. De Soca Warriors, afgelopen zomer nog één van de verrassingen op het WK in Duitsland, verloor haar openingswedstrijd met 2-1 van El Salvador.

Silvio Spann zette Trinidad & Tobago al vroeg op 0-1, maar daarna was de koek op voor de ploeg van Rijsbergen. Ramon Sanchez trok de stand nog voor rust gelijk, waarna Dennis Alas in de 80ste minuut de winnende maakte voor El Salvador.

In dezelfde poule, Groep B, won Verenigde Staten met 1-0 van Guatemala. Fulham-aanvaller Clint Dempsey maakte nog een kwart wedstrijd de winnende goal.