Jaaskelainen wil niet verlengen bij Bolton

Jussi Jaaskelainen heeft een nieuw contractvoorstel van Bolton Wanderers afgeslagen. De 32-jarige doelman heeft bij The Trotters nog een verbintenis tot medio 2008. Hij zou in de belangstelling staan van Manchester United en Sunderland.

"Jussi is niet ingegaan op het nieuwe contract", aldus Peter Harrison, de zaakwaarnemer van de Fin, in The Manchester Evening News. "Hij is blij om zijn contract bij Bolton uit te dienen, maar daarmee houdt het op. Hij heeft tien jaar lang zijn uiterste best gedaan voor Bolton en staat bekend als een van de drie beste keepers in het Premiership. Misschien is hij zelfs wel de beste van allemaal."