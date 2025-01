McClaren lyrisch over 'wereldtopper' Beckham

Steve McClaren vond David Beckham elf maanden lang niet goed genoeg voor de nationale ploeg, maar nu ineens komt de bondscoach van Engeland woorden tekort om de middenvelder de hemel in te prijzen. Na de oefeninterland tegen Brazilië (1-1), waar Beckham zijn rentree in de nationale ploeg maakte, noemde de coach hem zelfs 'de beste rechtermiddenvelder ter wereld'.

"Als Beckham op dreef is, is er geen betere rechtshalf. Dat heeft hij vanavond laten zien", zegt McClaren, verwijzend naar het sterke optreden van Beckham tegen Brazilië. De middenvelder van Real Madrid verzorgde de assist voor de 1-0 van John Terry. "De manier waarop hij ballen voorgeeft, is fantastisch", vult doelpuntenmaker Terry aan. "Qua traptechniek is hij nog altijd een klasse apart."