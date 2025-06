Duitse doelman op proef bij Fortuna Sittard

Doelman Jonas Sela mag deze week de technische staf van Fortuna Sittard overtuigen van zijn kwaliteiten. De 23-jarige clubloze Duitser traint mee met de selectie van de eerstedivisionist.

Sela doorliep de jeugdopleiding van 1. FC Köln. Hij stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij Bundesligaclub FSV Mainz 05, waar hij derde keeper was.

"Sela is ons aangeboden door een Duitse zaakwaarnemer", aldus Fortuna-trainer Henk Wisman op de website van zijn club. "Wij willen hem graag aan het werk zien, want Fortuna beschikt over slechts drie keepers voor twee elftallen."