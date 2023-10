Alcides staat open voor langer verblijf bij PSV

Eduardo Alcides wijst een langer verblijf bij PSV niet bij voorbaat af. De lange verdediger wordt sinds januari 2007 door Chelsea verhuurd aan de Eindhovense club en PSV wil hem dolgraag voor de club behouden. De grote vraag is echter of Chelsea bereid is om de Braziliaan, wiens contract in 2009 afloopt, nogmaals te verhuren.

Naar verluidt wil Chelsea de Braziliaan niet meer verhuren, maar alleen verkopen. Dat zou de situatie voor PSV lastig maken, want de club kan de transfersom en het salaris van de 22-jarige verdediger vermoedelijk niet ophoesten. Alcides zelf kan niets anders doen dan afwachten. "Mijn zaakwaarnemer is nu in gesprek met Chelsea over mijn toekomst. Ik hoor wel hoe het afloopt", zegt hij in De Telegraaf.

Alcides laat weten zelf wel oren te hebben naar een langer verblijf in Eindhoven."Ik heb het hier naar mijn zin. Na mijn vertrek uit Brazilië speelde ik al voor Benfica en Schalke 04 en is PSV mijn derde club. Het is voor een jonge speler goed om vastigheid te hebben. Door de aanwezigheid van de andere Zuid-Amerikanen heb ik me in en buiten het veld makkelijk kunnen aanpassen. Ik voel me hier echt thuis."