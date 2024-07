FC Utrecht treurt om dood oud-voorzitter Bouwens

Cies Bouwens is donderdag op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-voorzitter van FC Utrecht was al geruime tijd ziek, meldt de club uit de Domstad op haar website.

Bouwens was in 1993 en 1994 voorzitter van FC Utrecht, maar vervulde ook een aantal andere bestuurlijke functies in de sportwereld. Zo was hij in 1954 de eerste voorzitter van Profclub Utrecht. Voor zijn inzet voor de Utrechtse sport kreeg Bouwens een koninklijke onderscheiding en ontving hij de Sportpenning van de stad Utrecht.

"Cies Bouwens was een aimabele man", zegt Jan Willem van Dop, de huidige preses van FC Utrecht. "Tot voor kort was hij een regelmatige en graag geziene bezoeker van de thuiswedstrijden van FC Utrecht. Hij volgde het voetbal kritisch, maar bleef altijd vriendelijk. Ik heb grote bewondering voor alle moeite die hij zich tientallen jaren lang naast zijn drukke baan als manager bij Unilever heeft getroost ten bate van de Utrechtse sportwereld."