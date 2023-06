Oranjefans verdwaald door spoorwegwerkers

Tientallen Oranjefans zijn tijdens de EK-groepsfase tijdelijk verdwaald op weg naar het stadion in Bern. De supporters liepen soms nietsvermoedend achter de geheel in oranje gestoken Zwitserse spoorwegwerkers aan.

Groepjes arbeiders kregen in hun werkroute langs de spoorbaan zo nu en dan voetbalsupporters achter zich aan. De Oranjefans waren in de veronderstelling dat het om landgenoten ging die ook richting het stadion liepen. De baanmedewerkers is voorlopig opgedragen gele petten en vesten te dragen om het onderscheid met de Nederlandse fans te benadrukken.