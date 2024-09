Vakantievierende Van der Sar populair in Thailand

Edwin van der Sar heeft vooralsnog op Thailand weinig rust kunnen vinden. Het vakantiebezoek van de doelman, die deze maand met Oranje actief was op het EK, is groot nieuws in Zuidoost-Azië.

Van der Sar werd op het vliegveld opgewacht door verschillende cameraploegen. Via een achteruitgang werd de sluitpost met zijn familie door de douane weggeleid. Op de televisie is inmiddels gevraagd om de Nederlander met rust te laten omdat hij Thailand als privépersoon bezoekt.