Noorwegen wil 'zwakke plekken Oranje blootleggen'

Roland
12 oktober 2008, 22:44

Noorwegen acht zichzelf zeker niet kansloos tegen Nederland. Beide landen ontmoeten elkaar woensdag in Oslo en de Noren moeten eigenlijk winnen om zicht te houden op groepswinst. Dat is mogelijk, denkt bondscoach Age Hareide.

"We zien kansen om van Nederland te winnen. Zij zijn goed in het rondspelen van de bal, maar ze hebben het moeilijk tegen goed georganiseerde tegenstanders. We moeten hun zwakke punten blootleggen en er gebruik van maken", tekent de website van Voetbal International op uit de mond van de Noorse bondscoach. 

Nederland en Noorwegen ontmoetten elkaar eerder op weg naar het WK 1994 en EK 1996. In de cyclus naar het WK pakte Noorwegen vier punten tegen Oranje.

