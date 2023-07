Bekerhouder Glasgow Rangers weer naar finale

Glasgow Rangers heeft zaterdag de finale van het toernooi om de Schotse beker bereikt. De formatie van manager Walter Smith was in de halve eindstrijd duidelijk een maatje te groot voor St. Mirren: 3-0.

Andrius Velicka zette bekerhouder Glasgow Rangers al na twee minuten op voorsprong. Halverwege de tweede helft waren ook Kris Boyd (foto) en Kenny Miller trefzeker. Voor Boyd betekende het zijn honderdste goal in dienst van de Schotse topclub. In de bekerfinale op 30 mei wacht Falkirk of Dunfermline, die tegenover elkaar staan in de andere halve eindstrijd.