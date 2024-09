Bij een voetbalwedstrijd in Ingoldingen in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn 26 mensen gewond geraakt. Vlak voor aanvang van een duel tussen twee jeugdteams sloeg de bliksem totaal onverwacht in.

Drie 17-jarige voetballers raakten zwaar gewond. In verschillende gebouwen in de omgeving viel de stroom uit.