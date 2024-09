NEC-coach Been gaat economen raadplegen

NEC heeft, met nog één speeldag voor de boeg, nog altijd kans op een plekje in de play-offs. De Nijmegenaren staan nu elfde, maar kunnen nog stijgen naar de negende plek. Dat kan genoeg zijn om de play-offs te halen, maar mogelijk ook weer niet. Dat is allemaal weer afhankelijk van het resultaat in de bekerfinale.

NEC-coach Mario Been weet ook niet meer precies hoe de reglementen nu in elkaar zitten. "Hoe de regels in elkaar steken, daar ga ik me deze week over buigen. Volgens mij zijn daar twee economen voor nodig om dat te begrijpen", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Wat wij moeten doen is duidelijk. Winnen van Sparta. Ik reken op een uitverkochte, kolkende Goffert. Het is mooi dat het toch nog ergens om gaat."