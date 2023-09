CFR Cluj troeft Unirea Urziceni af in Supercup

In Roemenië heeft CFR Cluj 1907 zijn opmars van de afgelopen jaren een passend vervolg gegeven. De bekerwinnaar van vorig seizoen zette zondag de nationale Supercup naar zijn hand, door landskampioen Unirea Urziceni het nakijken te geven.

De zege van Cluj kwam bepaald niet zonder slag of stoot tot stand. De ploeg had strafschoppen nodig om zich te ontdoen van Urziceni: 2-3. Na de verlenging waren beide formaties op 1-1 blijven steken. Cadú zette Cluj kort voor rust op voorsprong, Sorin Frunza maakte in de tweede helft gelijk.

Het is de vierde prijs in twee jaar tijd die Cluj aan de prijzenkast mag toevoegen. In 2008 won het zowel de landstitel als de beker, een jaar later moest het zich 'slechts' met de bekerwinst tevreden stellen.