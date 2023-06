Biglia: "Lepoint raakte mij niet met opzet"

Lucas Biglia is niet boos op Christophe Lepoint. De Argentijn van Anderlecht raakte zondag geblesseerd na een harde botsing met de middenvelder van AA Gent. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Biglia zijn enkel zwaar heeft verstuikt.

"Ik ben niet kwaad op hem. Lepoint raakte mij niet met opzet", laat Biglia weten in Het Laatste Nieuws. Lepoint is opgelucht dat de Zuid-Amerikaan niets heeft gebroken. "Ik heb gehoord dat het uiteindelijk maar de enkel is en dat lucht mij toch een beetje op. Want op het veld dacht ik toch aan erger."

"Er was geen enkel opzet mee gemoeid", stelt Lepoint. "Ik wou gewoon een pass geven, maar Biglia zette er zijn voet voor. Ik raakte hem totaal ongewild." Bilglia moest na de botsing het veld verlaten en omdat Anderlecht op dat moment al drie keer gewisseld had, moest de club de wedstrijd uitspelen met tien man. Uiteindelijk maakten de Brusselaars nog gelijk tegen Gent (2-2).