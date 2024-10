Koploper Oostende loopt tegen eerste verlies aan

In België is Oostende, dé verrassing van de eerste weken van het seizoen, tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. De koploper van de Pro League ging op eigen veld met 0-2 ten onder tegen Zulte Waregem. , in het verleden actief voor Willem II, scoorde twee keer.

Ondanks de nederlaag blijft Oostende voorlopig koploper in België, met dertien punten uit zes wedstrijden. Anderlecht kan de Kustboys later dit weekend achterhalen, maar moet dan drie punten pakken op bezoek bij Westerlo. Eerder dit seizoen won Oostende in eigen huis met 3-1 van Anderlecht.

Landskampioen AA Gent speelde zaterdag voor eigen publiek met 2-2 gelijk tegen Mechelen.