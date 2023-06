Van der Wiel: "Ik pas in de Premier League"

Door zijn goede spel zingt de naam van Gregory van der Wiel dit seizoen rond bij Arsenal en Manchester City. De rechtsback van Ajax staat open voor een avontuur in de Premier League.

"Natuurlijk is het leuk om te lezen dat Arsenal geïnteresseerd is", zegt Van der Wiel in De Telegraaf. "Ik vind mezelf ook wel bij de Engelse competitie passen. Robin van Persie heeft veel goede verhalen over de Premier League, mijnheer Wenger en Arsenal verteld. Misschien kan hij een goed woordje voor me doen."

De verdediger houdt zich voorlopig bezig met Ajax. Daarnaast hoopt hij met het Nederlands elftal naar het WK te gaan. "Dat is eigenlijk het enige dat nu telt. Wat er daarna gebeurt, zie ik wel. Natuurlijk wil ik ooit eens de stap naar een mooie buitenlandse club maken. Maar voorlopig heb ik het geweldig goed naar mijn zin bij Ajax."