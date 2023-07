'Sevilla aast op FC Twente-topscorer Ruiz'

Geruchten in Spaanse kranten zijn vaak weinig waard, maar deze willen we jullie toch niet onthouden. Bryan Ruiz, de Costaricaanse smaakmaker van FC Twente, staat volgens El Mundo Deportivo in de belangstelling van FC Sevilla.

Naar verluidt zou Sevilla diep in de buidel willen tasten voor Ruiz, die pas een half jaar in Enschede speelt. "Ik ben trots dat een grote club als Sevilla mij zou willen inlijven", reageert Ruiz in AD Sportwereld op de vermeende belangstelling vanuit Spanje. Dit seizoen was de aanvaller al goed voor zeventien competitiedoelpunten.