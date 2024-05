Enkel Barry verstuikt, WK-deelname in gevaar

Gareth Barry dreigt het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika te missen. De middenvelder van Manchester City heeft zijn enkel verstuikt en is zeker drie tot vier weken uit de roulatie, liet zijn coach Roberto Mancini vrijdag weten. De eerste WK-wedstrijd van Engeland is over vijf weken en één dag, tegen de Verenigde Staten.

Barry liep zijn blessure afgelopen woensdag op, in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. "Het is heel spijtig, ik hoop dat hij het WK haalt", zei Mancini. Man City sluit het seizoen zondag af tegen West Ham. Barry, een vaste waarde in de nationale ploeg, meldt zich bij de medische staf van Engeland om zich te laten behandelen.