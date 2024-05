Wytse van der Goot wordt publiekelijk op pijnlijke wijze aangepakt met harde verwijten

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van de manier waarop Wytse van der Goot het programma Rondo op Ziggo Sport presenteert. De journalist van De Telegraaf sneert in zijn column in de ochtendkrant naar de presentator, die in zijn ogen zonder kritiek Jan van Halst het woord liet doen in het voetbalpraatprogramma.

Driessen is allesbehalve te spreken over het functioneren van Van Halst in de afgelopen maanden bij Ajax, waardoor hij had verwacht dat de voormalig interim algemeen directeur op een kritische wijze ondervraagd zou worden in het programma Rondo. Een tegenovergestelde gebeurde, zo vond de journalist. Hij begint bij de gespreksleider van dienst: "Dat presentator Wytse van der Goot in dit soort gevallen geen officier van justitie is, laat staan een inquisiteur als Sven Kockelmann of Wilfred Genee, had hij al eerder getoond. Maar zo kritiekloos…", laakt Driessen het optreden van de 41-jarige journalist.

Van der Goot, regelmatig bewierookt om zijn kwaliteiten als commentator, is niet de enige die op kritische wijze wordt aangepakt door Driessen: "Van andere tafelgenoten had Van Halst evenmin veel te duchten met voormalige ploeggenoot Youri Mulder (FC Twente). Marco van Basten zette af en toe aan, maar was onvoldoende op de hoogte, slecht voorbereid en haalde allerlei functies - zoals die van commissaris, voorzitter en directeur - door elkaar", constateert de columnist.

Ook Rafael van der Vaart, net als Mulder oud-teamgenoot van Van Halst, kraakte volgens Driessen geen kritische noten in de uitzending: "Van der Vaart zat zo in zijn emotie als gekrenkte Ajax-fan aan tafel en zijn afkeer van de ontslagen Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat is zo groot, dat hij Van Halst vrijpleitte van het opzichtig falen als toezichthouder. Als technisch commissaris had Van Halst Mislintat moeten beteugelen", vindt Driessen.

