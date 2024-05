Valentijn Driessen ontdekt het grote probleem binnen Ajax en walgt: 'Wellicht was Peter Bosz dan trainer'

Valentijn Driessen is zeer kritisch op het functioneren van Jan van Halst bij Ajax. De journalist van De Telegraaf heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over het inmiddels vertrokken bestuurslid van de Amsterdammers, maar doet dat vrijdag opnieuw in zijn column voor de ochtendkrant. Van Halst krijgt het zwaar te verduren.

Driessen vindt dat Van Halst er bij Ajax een potje van heeft gemaakt in zijn periode als lid van de raad van commissarissen (rvc) en als interim algemeen directeur. Het ontbreekt de oud-bestuurder van FC Twente volgens de journalist van De Telegraaf nu dan ook volledig aan zelfreflectie en schulderkenning. Dat irriteert Driessen, die vindt dat Van Halst grote fouten heeft gemaakt bij Ajax en geweigerd heeft om tijdig in te grijpen.

"Marco van Basten complimenteerde Van Halst in de uitzending toen hij zei geen wegloper te zijn", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Had hij (Van Halst, red.) Ajax maar de rug toegekeerd, moet je achteraf vaststellen. Dan was de schade wellicht beperkt gebleven. Maar volgens Van Basten sierde het Van Halst juist om bij Ajax te blijven. Terwijl Van Basten zelf regelmatig de handdoek in de ring gooide: bij SC Heerenveen en AZ om sportieve en gezondheidsredenen", gaat de sportjournalist verder. "Later verklaarde hij dat het vak van trainer-coach hem bij de keel greep."

Driessen haalt de uitspraken van Van Basten uit het verleden erbij, aangezien hij het goed vindt dat de oud-aanvaller zelfkennis heeft: "Een eigenschap die de voetballer Van Halst bezat, maar hij volledig ontbeert als bestuurder. Anders had hij na zijn totale mislukking bij FC Twente ’nee’ gezegd tegen Ajax’ verzoek om commissaris te worden en ’nee’ gezegd tegen de rol van tijdelijk directeur", stelt Driessen. "Wellicht zou Peter Bosz dan trainer van Ajax zijn geweest, was Mislintat niet binnengekomen of was hij kort gehouden en zou de afgeserveerde Klaas-Jan Huntelaar nu waarschijnlijk niet al meer dan een half jaar overspannen thuis zitten."

De oorzaak van bovenstaande genoemde gevolgen, zoals het laten lopen van Bosz als hoofdtrainer en het niet in toom houden van Mislintat, liggen niet enkel en alleen aan Van Halst, maar de bestuurder heeft een grote rol gehad als lid van de rvc, gespecialiseerd op het gebied van voetbaltechnische zaken. Zijn periode bij Ajax als bestuurder heeft uiteindelijk niet goed uitgepakt, zo kan gesteld worden. Tot verbazing van Driessen werden daarover nauwelijks kritische vragen gesteld in het programma Rondo van maandagavond op Ziggo Sport.

