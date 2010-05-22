Poolse club wint eerste prijs in 90-jarig bestaan

Jagiellonia Bia?ystok heeft voor het eerst in zijn bestaan beslag gelegd op een prijs. De ploeg greep zaterdag de nationale beker van Polen, door in de finale te winnen van Pogo? Szczecin. Door een treffer van Andrius Skerla vier minuten na rust werd het in Bydgoszcz 1-0 voor de nummer elf van de Poolse eredivisie.

Met het winnen van de bokaal geeft Bia?ystok zichzelf een mooi verjaardagscadeau. De ploeg viert dit jaar zijn negentigjarig bestaan.