Zonneveld wordt teamgenoot Hofs bij Limassol

Mike Zonneveld is vertrokken bij PSV. De overbodig geworden middenvelder heeft een tweejarig contract ondertekend bij AEL Limassol op Cyprus, de club die eerder Nicky Hofs van Vitesse overnam.

PSV nam Zonneveld in het seizoen 2007/08 over van NAC Breda, waar hij een belangrijke kracht was geworden. In Eindhoven schopte hij het nooit tot vaste waarde. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan FC Groningen.

Zonneveld speelde in totaal 26 competitiewedstrijden in het shirt van PSV en was twee keer trefzeker.