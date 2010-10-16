Spakenburg blijft koploper na spectaculaire zege

Spakenburg heeft zijn eerste plaats in de Topklasse Zaterdag behouden na een doelpuntrijke overwinning op Sparta Nijkerk. Op eigen terrein wonnen de Utrechters met 5-3 van de Gelderlanders.

Door deze overwinning komt Spakenburg na tien wedstrijden op 24 punten. Het gat naar nummer twee Katwijk is één punt gebleven. Die ploeg was namelijk met 3-1 te sterk voor CSV Apeldoorn. Met nummer drie Rijnsburgse Boys werd wel een kloofje geslagen. De Zuid-Hollanders kwamen tegen provinciegenoot FC Lisse niet verder dan een 2-2 gelijkspel en hebben nu twintig punten.