Van 't Schip verliest weer, Zwaanswijk remiseert

John van ’t Schip heeft woensdag met Melbourne Heart zijn derde opeenvolgende nederlaag in de A-League geleden. De formatie van de Nederlandse coach was in Nieuw-Zeeland niet opgewassen tegen Wellington Phoenix: 2-0.

Twee doelpunten van Paul Ifill na rust werden Melbourne Heart fataal. De bezoekers speelden de laatste twintig minuten met tien man als gevolg van een rode kaart van Matt Thompson. Bij Melbourne stond Gerald Sibon in de basis. De aanvaller werd in de 78ste minuut naar de kant gehaald. Rutger Worm behoorde niet tot de selectie.

Melbourne Heart blijft ondanks het verlies vijfde in het klassement van de A-League, maar de concurrentie komt later deze week nog in actie.

Patrick Zwaanswijk stevende met Central Coast Mariners af op een 1-0 overwinning bij Newcastle Jets, maar in blessuretijd werd het toch nog gelijk (1-1). Hierdoor is de equipe van de Nederlandse verdediger in verliespunten niet langer koploper.