Scorende Zwaanswijk grijpt Australische titel

Patrick Zwaanswijk heeft met Central Coast Mariners de titel in de Australische competitie veroverd. De verdediger was zondag met zijn ploeg in de finale te sterk voor Western Sydney Wanderers: 0-2.

De 38-jarige Zwaanswijk droeg met een doelpunt bij aan de overwinning. De oud-speler van FC Utrecht en NAC Breda opende in Sydney met een kopbal de score. Vanaf de strafschopstip verdubbelde Daniel McBreen de marge na 68 minuten.

Zwaanswijk heeft bij Central Coast Mariners nu drie seizoenen achter de rug. Eerder speelde hij in het buitenland voor het Japanse Oita Trinita.