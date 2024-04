Tunesië ontslaat bondscoach Marchand

Tunesië gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. Bertrand Marchand is woensdag na een 'dramatische start' in de kwalificatie voor de Afrika Cup 2012 zijn baan kwijtgeraakt. De 57-jarige Fransman was sinds juni van dit jaar in dienst.

Na twee nederlagen tegen het onbetekenende Botswana en een gelijkspel tegen Malawi is de eindronde in Gabon en Equitoriaal Guinee ver weg. De Tunesische bond vond het noodzakelijk om het roer om te gooien, maar een opvolger is nog niet bekend.