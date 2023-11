WeekUpdate: pianodragers, vuurwerk en rooksignalen

Elke week gebeuren er opmerkelijke, grappige en bizarre dingen in de voetbalwereld. FCUpdate.nl kijkt in deze nieuwe rubriek met een knipoog terug op de afgelopen week: maandag 7 maart tot en met zondag 13 maart.

De week opent met een sneer. AC Milan-trainer Massimiliano Allegri zet in aanloop naar de return tegen Tottenham Hotspur in de achtste finale van de Champions League de verhoudingen op scherp door op maandag te stellen dat The Spurs 'nog geen Europese elite zijn'. SC Lokeren probeert ook in Champions League-sferen te komen. De nummer vijf van de Belgische competitie droomt van een ticket voor het kampioenenbal en draait na de 2-1 competitiezege tegen Zulte-Waregem alvast de hymne van de prestigieuze Europese clubcompetitie. Verder wordt bekend dat Marius Lacatus voor de derde keer sinds 2007 zijn functie als oefenmeester van Steaua Boekarest neerlegt. Eigenaar Gigi Becali van de Roemeense club wil dat zijn opvolger ook als cipier gaat optreden: "De spelers kunnen voortaan elke avond om 22.00 uur een telefoontje op hun huislijn verwachten. Wie niet thuis is, moet 5 procent van zijn salaris inleveren. Ik wil geen pianospelers, ik wil spelers die de piano dragen."

Op woensdag heeft FC Twente-coach Michel Preud'homme al zijn huiswerk met betrekking tot de tegenstander van de Tukkers in de achtste finale van de Europa League, Zenit Sint Petersburg, al af. De Belgische oefenmeester is lyrisch over de Russische opponent, die volgens hem 'op alle fronten sterk is'. Woensdagavond schakelt Tottenham Hotspur AC Milan uit in het kampioenenbal. Naar verluidt verklaarde manager Harry Redknapp van de Londenaren na afloop eerder Lokeren te rekenen tot de Europese elite dan het ploegje uit Milaan.

danny

Trainer Ruud Gullit van het Tsjetjeense Terek Grozny is vrijdag verbolgen over het feit dat Anderlecht-middenvelder Mbark Boussoufa vlak voor het sluiten van de transferdeadline in Rusland besloot te kiezen voor Anzhi Makhachkala en niet voor zijn club. Boussoufa kwam volgens de Nederlandse oefenmeester 'steeds met nieuwe eisen'. Gullit had zelf naar het schijnt maar één eis toen hij tekende in Grozny: zoveel mogelijk centjes beuren in Tsjetjenië. FC Groningen verliest 's avonds tegen FC Utrecht voor de vierde keer op rij in de Eredivisie: 0-1. Wordt het geen tijd dat trainer Pieter Huistra steevast om 22.00 uur in de telefoon gaat klimmen en zijn spelers op de training piano's laat dragen?

Koploper PSV verspeelt zondag tegen NEC twee dure punten in de strijd om het landskampioenschap: 2-2. Verder valt te lezen dat de Waalse derby tussen Charleroi en Standard Luik volledig uit de klauw is gelopen. Zo werd Charleroi-doelman Rudy Riou voor rust getroffen door een vuurpijl. Het vuurwerk was afkomstig uit het vak van de meegereisde Luikenaars. Zouden drie supporters van FC Twente soms een nieuwe favoriete club in België hebben gevonden?

Sweder Segers

Redacteur FCUpdate.nl