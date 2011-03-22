Zwanziger en vader Michailov nieuw bij FIFA

De ene Duitser volgt de andere op in het uitvoerend comité van de FIFA. Theo Zwanziger neemt de zetel van Franz Beckenbauer in het orgaan over. Beckenbauer stapt na vier jaar om privéredenen vrijwillig uit de organisatie, meldt hij.

Naar verluidt heeft Beckenbauer deze beslissing genomen op aanraden van zijn familie. Zwanziger, zijn opvolger, is voorzitter van de Duitse voetbalbond.

Het uitvoerend comité beslist onder meer over toewijzing van het WK. Eind vorig jaar vielen de keuzes voor 2018 en 2022 op respectievelijk Rusland en Qatar. Borislav Michailov trad dinsdag ook toe tot het uitvoerend comité van de UEFA. De voormalig keeper van Bulgarije is de vader van FC Twente-doelman Nikolay Michailov.