Het speelschema voor de achtste finales van de KNVB Beker is dinsdagmiddag bekendgemaakt. De acht wedstrijden staan al kort na de winterstop op het programma en worden afgewerkt op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari 2026.
De laatste overgebleven amateurclub is als eerste aan de beurt. Op januari neemt De Treffers, getraind door Theo Janssen, het op tegen streekgenoot N.E.C. Beide clubs hadden het duel het liefst in het stadion van de Nijmegenaren gespeeld, zo vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik van N.E.C. in de podcast De Bestuurskamer. "Alleen van de KNVB mag dat niet, omdat het dan competitievervalsing is. En dat begrijpen wij overigens wel volledig", aldus de bestuurder. De wedstrijd zal daarom hoogstwaarschijnlijk 'gewoon' op het complex van De Treffers in Groesbeek worden afgewerkt. Later die dinsdagavond staan FC Utrecht en FC Twente in Stadion Galgenwaard tegenover elkaar.
Het gros van de achtste finales, om precies te zijn vier van de acht, wordt op woensdag 14 januari gespeeld. Onder meer de twee overgebleven topclubs komen die dag in actie: PSV speelt om 18.45 uur het uitduel bij FC Den Bosch. Om 21.00 uur volgt dé kraker van deze ronde: AZ - Ajax. Tussendoor komt ook de titelverdediger in actie: Go Ahead Eagles neemt het vanaf 20.00 uur in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Op donderdag volgen de laatste twee wedstrijden van de achtste finales, als sc Heerenveen (dat Feyenoord uitschakelde in de tweede ronde) het opneemt tegen RKC Waalwijk en later op de avond Sparta Rotterdam de degens kruist met FC Volendam.
Ten opzichte van de vorige rondes kent de achtste finale twee veranderingen. De belangrijkste is dat vanaf deze ronde de VAR zijn entree maakt in het bekertoernooi. Daarnaast worden vanaf nu álle wedstrijden rechtstreeks uitgezonden door zendgemachtigde ESPN.
18.45 uur
De Treffers - N.E.C.
21.00 uur
FC Utrecht - FC Twente
18.45 uur
FC Den Bosch - PSV
20.00 uur
Go Ahead Eagles - Heracles Almelo
Almere City - Telstar
21.00 uur
AZ - Ajax
18.45 uur
sc Heerenveen - RKC Waalwijk
21.00 uur
Sparta Rotterdam - FC Volendam