Het speelschema voor de achtste finales van de KNVB Beker is dinsdagmiddag bekendgemaakt. De acht wedstrijden staan al kort na de winterstop op het programma en worden afgewerkt op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari 2026.

KNVB zegt 'nee' tegen De Treffers en N.E.C.

De laatste overgebleven amateurclub is als eerste aan de beurt. Op januari neemt De Treffers, getraind door Theo Janssen, het op tegen streekgenoot N.E.C. Beide clubs hadden het duel het liefst in het stadion van de Nijmegenaren gespeeld, zo vertelt algemeen directeur Wilco van Schaik van N.E.C. in de podcast De Bestuurskamer. "Alleen van de KNVB mag dat niet, omdat het dan competitievervalsing is. En dat begrijpen wij overigens wel volledig", aldus de bestuurder. De wedstrijd zal daarom hoogstwaarschijnlijk 'gewoon' op het complex van De Treffers in Groesbeek worden afgewerkt. Later die dinsdagavond staan FC Utrecht en FC Twente in Stadion Galgenwaard tegenover elkaar.

Het gros van de achtste finales, om precies te zijn vier van de acht, wordt op woensdag 14 januari gespeeld. Onder meer de twee overgebleven topclubs komen die dag in actie: PSV speelt om 18.45 uur het uitduel bij FC Den Bosch. Om 21.00 uur volgt dé kraker van deze ronde: AZ - Ajax. Tussendoor komt ook de titelverdediger in actie: Go Ahead Eagles neemt het vanaf 20.00 uur in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Op donderdag volgen de laatste twee wedstrijden van de achtste finales, als sc Heerenveen (dat Feyenoord uitschakelde in de tweede ronde) het opneemt tegen RKC Waalwijk en later op de avond Sparta Rotterdam de degens kruist met FC Volendam.

Nieuw in de achtste finales: de VAR

Ten opzichte van de vorige rondes kent de achtste finale twee veranderingen. De belangrijkste is dat vanaf deze ronde de VAR zijn entree maakt in het bekertoernooi. Daarnaast worden vanaf nu álle wedstrijden rechtstreeks uitgezonden door zendgemachtigde ESPN.

Volledig speelschema achtste finales KNVB Beker

Dinsdag 13 januari

18.45 uur

De Treffers - N.E.C.

21.00 uur

FC Utrecht - FC Twente



Woensdag 14 januari

18.45 uur

FC Den Bosch - PSV

20.00 uur

Go Ahead Eagles - Heracles Almelo

Almere City - Telstar



21.00 uur

AZ - Ajax



Donderdag 15 januari

18.45 uur

sc Heerenveen - RKC Waalwijk

21.00 uur

Sparta Rotterdam - FC Volendam