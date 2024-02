Coach Stuivenberg: "Oranje kan veel beter"

Het Nederlands elftal onder 17 jaar verloor de eerste groepswedstrijd op het WK in Mexico. In Morelia was Congo zaterdag verrassend te sterk voor de Europees kampioen (0-1).

"Het was van onze kant geen goede wedstrijd. We kunnen veel beter", reageerde bondscoach Albert Stuivenberg na de nederlaag. "Toen we op achterstand kwamen, hebben we meer risico genomen. Dat leidde nog tot een aantal kansen, maar helaas viel de gelijkmaker niet."

Dinsdag speelt Oranje de tweede wedstrijd in de poulefase. Dan is Noord-Korea de tegenstander.