Kenneth Perez heeft zich vergist in Feyenoord. De Rotterdammers begonnen sterk aan het huidige Eredivisie-seizoen, maar vielen vervolgens ver terug. De Deense analist had dat grote verschil niet zien aankomen.

Feyenoord was tot 26 oktober ongeslagen in de competitie, maar na de verliespartij tegen PSV leek er iets te zijn gebroken. De ploeg van Robin van Persie verloor sindsdien meer wedstrijden dan dat het won. "Ze zijn verontrustend teruggevallen", stelt Perez in een ESPN-analyse van de eerste seizoenshelft. "Het lijkt op de totale instorting die PSV vorig seizoen had. Alleen omdat Ajax toen nog zo veel punten liet liggen, is dat weggepoetst."

Perez deelde in de openingsfase van het seizoen nog complimenten uit aan Feyenoord, maar dat ebde na een tijdje weg. "Ik had het verkeerd gezien. Het verschil tussen hun beste en slechtste niveau is veel te groot. Zo blijkt maar weer: de VriendenLoterij Eredivisie is niet te voorspellen." De analist vindt niet dat Feyenoord blessures continu als excuus mag gebruiken. "Fitheid is onderdeel van kwaliteit. Als je spelers niet te diep hoeven te gaan, houden ze het langer vol en raken ze niet zomaar geblesseerd."

Perez vindt echter niet dat Van Persie de kop van jut moet worden voor de huidige crisis. "Het is een beetje sneu voor hem. Altijd jammer als beginnende trainers in zulke stormen terechtkomen. We moeten niet de goede dingen uit de eerste tien speelronden vergeten. Dat blijft ook onderdeel van zijn prestaties. Een tweede plaats is niet eens heel verkeerd." Bij het ingaan van de tweede seizoenshelft heeft Feyenoord een achterstand van elf punten op PSV en een voorsprong van vijf punten op Ajax.