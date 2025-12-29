Live voetbal

Winnen in De Kuip was niet het hoogtepunt voor SC Heerenveen: 'AZ was veel specialer'

29 december 2025

Voor Robin Veldman was de overwinning van SC Heerenveen tegen Feyenoord in de KNVB Beker niet het hoogtepunt van het seizoen. Voor hem was de thuiszege op AZ in het Abe Lenstra Stadion het mooiste moment van 2025.

“Iedereen zou zeggen dat winnen in De Kuip het hoogtepunt was, maar voor mij was de thuiswedstrijd tegen AZ veel specialer,” zegt de oefenmeester van de Friese club in gesprek met Omrop Fryslân. SC Heerenveen won die wedstrijd met 3-1. “Die overwinning ligt veel dichter bij de manier waarop ik graag wil voetballen,” legt Veldman uit.

“In De Kuip winnen is een resultaat, maar daar moesten we ook veel verdedigen. Dat hebben we goed gedaan; we hebben nauwelijks iets weggegeven,” blikt hij terug. Ook zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van SC Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion blijft hem bij.

“Toen ik de tunnel uitliep dacht ik echt: ‘wow’. Daar beleefde ik de meeste emotie aan. Het stil krijgen van De Kuip is leuk, maar de emotie van voor het eerst het Abe Lenstra Stadion betreden met 26.000 toeschouwers, is onvergelijkbaar. Iedereen kijkt naar jou, en die ervaring had ik nog niet.”

De coach hoopt met de nummer negen van de Eredivisie door te groeien in de tweede seizoenshelft, mét mooi voetbal. “Mensen die een seizoenkaart kopen en daar als gezin vijfhonderd euro voor betalen, wil ik vermaken. Ik wil geen betonvoetbal spelen, maar mooi voetbal laten zien. Voor mij is voetbal uiteindelijk entertainment, en dat probeer ik op de best mogelijke manier te doen.”

