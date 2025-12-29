Volgens het gerenommeerde CIES is dit jaar het grootste talent buiten de topvijfcompetities. De rechtsback van Feyenoord laat onder andere van AZ achter zich.

Om voor deze lijst in aanmerking te komen, moet een speler geboren zijn in 2006 of later en nog niet in de Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga of de Ligue 1 uitkomen. Uit een potentiële score van 100 krijgt Read 85 punten. "Hoewel hij op dit moment geblesseerd is, zou hij binnenkort zijn debuut voor het Nederlands elftal moeten gaan maken", schrijft het CIES, dat de Feyenoord-speler omschrijft als een 'veelzijdig back'.

Volgens de voetbalanalitici van de toonaangevende instantie zou Feyenoord zo'n veertig miljoen kunnen ontvangen voor de rechtsback. Dat zal de Rotterdamse club als muziek in de oren klinken.

Geovany Quenda (Sporting CP, maar vanaf komende zomer eigendom van Chelsea) en Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland) vervolledigen de top-drie. Ook Kees Smit krijgt met 81,8 punten een fraaie score: de AZ-middenvelder staat op de vijfde plaats van de lijst en kan de Alkmaarders volgens het CIES momenteel zo'n dertig miljoen opleveren. Dat plaats ook wat perspectief bij de geruchten dat AZ zestig miljoen euro momenteel te weinig zou vinden voor de creatieveling.