Grootste talent buiten topvijfcompetities speelt bij Feyenoord: Givairo Read

Feyenoord - Panathinaikos
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
29 december 2025, 10:55

Volgens het gerenommeerde CIES is Givairo Read dit jaar het grootste talent buiten de topvijfcompetities. De rechtsback van Feyenoord laat onder andere Kees Smit van AZ achter zich.

Om voor deze lijst in aanmerking te komen, moet een speler geboren zijn in 2006 of later en nog niet in de Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga of de Ligue 1 uitkomen. Uit een potentiële score van 100 krijgt Read 85 punten. "Hoewel hij op dit moment geblesseerd is, zou hij binnenkort zijn debuut voor het Nederlands elftal moeten gaan maken", schrijft het CIES, dat de Feyenoord-speler omschrijft als een 'veelzijdig back'.

Volgens de voetbalanalitici van de toonaangevende instantie zou Feyenoord zo'n veertig miljoen kunnen ontvangen voor de rechtsback. Dat zal de Rotterdamse club als muziek in de oren klinken.

Geovany Quenda (Sporting CP, maar vanaf komende zomer eigendom van Chelsea) en Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland) vervolledigen de top-drie. Ook Kees Smit krijgt met 81,8 punten een fraaie score: de AZ-middenvelder staat op de vijfde plaats van de lijst en kan de Alkmaarders volgens het CIES momenteel zo'n dertig miljoen opleveren. Dat plaats ook wat perspectief bij de geruchten dat AZ zestig miljoen euro momenteel te weinig zou vinden voor de creatieveling.

Lees ook:
Eindejaarsverhaal Feyenoord (Priske en Van Persie)

Het jaar 2025 van Feyenoord: Pieken in Europa, maar veel teleurstellingen

  • Gisteren, 19:45
  • Gisteren, 19:45
Hartman/Ajax

Hartman, weet goed waar je aan begint

  • Gisteren, 15:40
  • Gisteren, 15:40
Oude uitspraken Hartman duiken op: transfer naar Ajax was géén optie

Oude uitspraken Hartman duiken op: transfer naar Ajax was géén optie

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
Vriendje Stokvis
1.699 Reacties
466 Dagen lid
8.657 Likes
Vriendje Stokvis
Snel verkopen die gast. Je kan een mooie transfersom pakken En dan Mats Deijl ophalen. Net zo goed misschien nog wel beter.

Positievo
43 Reacties
6 Dagen lid
40 Likes
Positievo
@Vriendje Stokvis die is niet slecht, maar op elk onderdeel minder dan Read. Dat blijkt ook wel uit deze hoge beoordeling.

Positievo
43 Reacties
6 Dagen lid
40 Likes
Positievo
Een mooi resultaat. Je merkt ook dat Read erg onderschat wordt, mooi om te zien dat hij deze uitverkiezing krijgt. Ik kan niet wachten tot hij weer fit is, scheelt zo veel voor dit Feyenoord

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

