Duitse dames stellen poulewinst veilig

In navolging van de Engelse vrouwen hebben ook de Duitse voetbalsters zich bij het WK in eigen land verzekerd van de winst in hun poule. De gastvrouwen versloegen in het laatste duel van de voorronde concurrent Frankrijk met 4-2, waardoor de winst in groep A zeker werd gesteld.

Bij rust leidde Duitsland met 2-0. Beide landen waren vooraf al geplaatst voor de kwartfinale. Eerder op dinsdagavond wonnen de Engelse dames in groep B met 2-0 van Japan. Beide landen schaarden zich daardoor bij de laatste acht.