Coëfficiëntenlijst: Nederland presteert sterk

Nederland kent een zeer sterke start van het Europese seizoen. Door drie zeges en een remise in de afgelopen speelronde zijn de vaderlandse clubs weer ingelopen op concurrenten Rusland en Oekraïne. Nederland is, op Engeland na, momenteel zelfs het best presterende land op de Europese velden in clubverband.

Volgens de berekeningen van Voetbal International doen de Nederlandse clubs het dit seizoen beter op de UEFA coëfficiëntenlijst dan grote voetballanden als Duitsland, Italië en Spanje. In het seizoen 2011-2012 speelde Nederland tot nu toe 6,2 punten bijeen.

Ajax zegevierde dinsdag in de Champions League over Dinamo Zagreb (0-2), terwijl PSV en FC Twente donderdag ook tot winst kwamen in de Europa League. Alleen AZ liet in Europees verband punten liggen. Tegen Austria Wien werd het 2-2.

Nederland, dat momenteel negende staat op coëfficiëntenlijst, ligt nog wel een straatlengte achter op Rusland en Oekraïne maar deze landen raken de punten uit hun sterke seizoenen - Rusland uit 2007-2008 en Oekraïne uit 2008-2009 - spoedig kwijt.