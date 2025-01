Omstreden rood Strootman komt PSV duur te staan

De topper tussen FC Twente en PSV is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. In Enschede was PSV aanvankelijk de betere ploeg en kwam het met 1-2 voor, maar een dubieuze beslissing van scheidsrechter Kevin Blom zette de partij op zijn kop. Hij stuurde Kevin Strootman met rood van het veld en met elf tegen tien kwam FC Twente langszij. Invaller Leroy Fer bezorgde de thuisploeg alsnog een punt.

Iedereen ging er zaterdag eens goed voor zitten. Niet alleen stonden de nummers twee en drie van de Eredivisie tegenover elkaar, beide teams speelden ook nog eens zeer aanvallend. Zowel PSV als Twente stuurde vijf aanvallers de wei in. Bij PSV is dat vaste kost, bij Twente niet. Uitgerekend in deze topper koos coach Co Adriaanse voor het eerst voor een formatie met Emir Bajrami, Marc Janko, Ola John, Nacer Chadli én Luuk de Jong, waarbij Chadli en De Jong vanaf het middenveld speelden.

Amper een minuut later was het gelijk. Georginio Wijnaldum brak door op rechts en bediende Zakaria Labyad, die opnieuw de voorkeur kreeg boven Jeremain Lens. Hij raakte de bal verkeerd, maar het projectiel tolde toch bij de eerste paal binnen.

Daar kwam een kwartier na rust verandering in. Een kort genomen corner werd door Dries Mertens op het hoofd van Marcelo gelegd, die Luuk de Jong in de lucht klopte en scoorde. Prompt zorgde Wijnaldum bijna voor 3-1, maar zijn schot zeilde over. Ook Labyad was luttele minuten later dicht bij een treffer, ditmaal bracht Mihaylov redding.

Die gelijkmaker liet niet lang op zich wachen. Leroy Fer, in de ploeg gekomen voor Janko, tikte in de 78ste minuut een voorzet van Ola John binnen. Vlak daarvoor was Twente ook al dicht bij een treffer, maar Isaksson keerde een kopbal van De Jong.

FC Twente besefte dat er meer in zat dan één punt en ging in de laatste tien minuten vol voor de winst. Chadli raakte de paal, maar aan de andere kant overkwam Mertens hetzelfde. Zijn schot stuiterde via de binnenkant van de paal het veld weer in. Goals vielen er uiteindelijk niet meer in de hectische slotfase, waadoor beide teams in ieder geval één punt overhielden aan de gedenkwaardige topper in Enschede.