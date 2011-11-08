Klose niet tegen Oekraïne, wel tegen Oranje

Miroslav Klose kan komende vrijdag niet meedoen in de oefeninterland van Duitsland tegen Oekraïne. De spits van Lazio Roma heeft last van knieblessure. Hij hoopt op tijd hersteld te zijn voor het duel met Oranje, vier dagen later in Hamburg.

Klose ondergaat maandag een onderzoek om te zien of hij fit genoeg is om tegen Nederland te spelen. Als dat het geval is, vormt hij vermoedelijk een voorhoede met Mario Gomez. Bondscoach Joachim Löw wil graag eens experimenteren met beide spitsen in de basis. De laatste jaren speelde meestal Gomez óf Klose.

De wedstrijd tegen WK-gastheer Oekraïne wordt vrijdag gespeeld in Kiev.