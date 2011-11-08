Live voetbal

Klose niet tegen Oekraïne, wel tegen Oranje

0 reacties
Roland
8 november 2011, 09:22

Miroslav Klose kan komende vrijdag niet meedoen in de oefeninterland van Duitsland tegen Oekraïne. De spits van Lazio Roma heeft last van knieblessure. Hij hoopt op tijd hersteld te zijn voor het duel met Oranje, vier dagen later in Hamburg.

Klose ondergaat maandag een onderzoek om te zien of hij fit genoeg is om tegen Nederland te spelen. Als dat het geval is, vormt hij vermoedelijk een voorhoede met Mario Gomez. Bondscoach Joachim Löw wil graag eens experimenteren met beide spitsen in de basis. De laatste jaren speelde meestal Gomez óf Klose.

De wedstrijd tegen WK-gastheer Oekraïne wordt vrijdag gespeeld in Kiev.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ayase Ueda in actie namens Japan

Ueda toont zich enorm ambitieus en mikt op WK-titel met Japan

  • di 14 oktober, 17:49
  • 14 okt. 17:49
Ayase Ueda als speler van Japan

Japan voltooit spectaculaire comeback tegen Brazilië, Feyenoord-spits Ueda matchwinner

  • di 14 oktober, 14:32
  • 14 okt. 14:32
Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

Tuchel hekelt 'stille' Engelse fans op Wembley na 3-0 zege op Wales

  • vr 10 oktober, 13:52
  • 10 okt. 13:52
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oekraïne - Duitsland

3 - 3
Gespeeld op 11 nov. 2011
Competitie: Vriendschappelijk
Seizoen: 2011

Meer info

Miroslav Klose

Miroslav Klose
1. FC Nürnberg
Team: Nürnberg
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (9 jun. 1978)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel