Wetzel vertrekt uit Verenigde Arabische Emiraten

André Wetzel is per direct vertrokken bij Al Jazira. Het contract van de Hagenaar bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten is na goed overleg ontbonden. Hij was sinds december 2010 bij Al Jazira werkzaam als technisch directeur.

"De uitdaging was een beetje weg", laat Wetzel (60) optekenen in het AD. "Bovendien miste ik het thuisfront." De voormalig trainer van onder meer ADO Den Haag en VVV Venlo zette vorig jaar zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar in Abu Dhabi.