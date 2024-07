FC Barcelona-spits Villa breekt scheenbeen

FC Barcelona moet het geruime tijd stellen zonder David Villa. De Spaanse spits heeft zijn scheenbeen gebroken, meldt de Catalaanse club. Hij liep de blessure op in de halve finale van het wereldkampioenschap voor clubs tegen Al-Sadd.

Villa verliet in Yokohoma per brancard het veld en is direct overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe lang hij uitgeschakeld is, is momenteel nog niet bekend.

FC Barcelona won de wedstrijd tegen Al-Sadd uiteindelijk simpel met 4-0.