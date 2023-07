AZ-coach Verbeek boos op Van Praag

Michael van Praag sprak zich zondag in het NOS-programma Studio Voetbal kritisch uit over de rode kaart die Gertjan Verbeek een dag eerder kreeg in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1 winst). De coach van AZ neemt hem dat kwalijk.

"Dat is schandalig. Je bent in Nederland pas schuldig als je bent veroordeeld”, bromt Verbeek in De Telegraaf. Hijzelf heeft een andere lezing over zijn agressie naar de vierde official. "Ik ben binnen mijn eigen gebied gebleven. Hij kwam mijn gebied binnen. Dat kun je ook als intimiderend of arrogant uitleggen. Bij Ajax kan zo’n official alles horen, zelfs wat je tegen je eigen assistenten zegt. Bij AZ hebben we zijn hok expres al richting de dug-out van de tegenstander geduwd. Ik zal onze directeur Toon Gerbrands vragen of ze ook voor de vierde man in Alkmaar een gebied kunnen maken waar hij binnen moet blijven. Komt hij daaruit, dan volgt er ook een straf.”

Verbeek werd vrijdag vanwege zijn actie voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Die uitspraak komt overeen met de eis van de aanklager betaald voetbal. “Er is een gedragscode opgesteld. Verbeek is te ver gegaan”, vindt de aanklager. "We hebben strenge eisen gesteld aan de boegbeelden in de sport. Hier hoort een sanctie bij, ook omdat hij vaker in aanraking is geweest met de tuchtcommissie.” Verbeek is direct tegen de uitspraak in beroep gegaan.