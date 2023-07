Vitessenaar Hofs voorlopig aan de kant

Vitesse kan minimaal twee weken niet over Nicky Hofs beschikken. De middenvelder heeft dinsdag in de oefenwedstrijd tegen SDVB een knieblessure opgelopen, zo meldt zijn werkgever via de officiële kanalen.

Hofs werd woensdag onderzocht in het ziekenhuis. Uit een echo is gebleken dat hij een kleine verrekking heeft aan de binnenband van zijn rechterknie. Hoe lang hij precies uit de roulatie is, is nog niet duidelijk. Vitesse houdt er in elk geval rekening mee hem minimaal twee weken kwijt te zijn.