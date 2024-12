Kameroen en Senegal winnen oefeninterland

Europa maakt zich op voor het EK, maar in Afrika is men al druk bezig met de kwalificatie voor het WK 2014, in Brazilië. Kameroen en Senegal oefenden ter voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden en wonnen van Guinee en Marokko.

Senegal speelde in Marrakech tegen Marokko en won met 0-1, door een goal van Moussa Konate. Kameroen speelde het Franse Metz tegen Guinee en won met 2-1. Voor de ‘ontembare leeuwen’ wordt het weer eens tijd voor een succes. De ploeg stelde ernstig teleur op het WK 2010, waar het onder meer door Nederland werd verslagen. De Afrika Cup werd niet eens bereikt. Senegal plaatste zich wel voor dat toernooi, maar verloor alle drie de wedstrijden.