Del Bosque zet krabbel onder nieuw contract

Ger
17 juni 2012, 15:58   Bijgewerkt: 16:04

De contractverlenging van Vicente Del Bosque bij de Spaanse voetbalbond is definitief. De 61-jarige bondscoach blijft tot medio 2014 werkzaam voor de huidige koploper van groep C op het EK.

Del Bosque had al een mondelinge overeenkomst met de Spaanse bond om zijn contract te verlengen. Na de eerste EK-wedstrijd heeft hij daadwerkelijk zijn handtekening op papier gezet. Ook assistent-coach Toni Grande en fysiektrainer Javier Miñano blijven twee jaar langer.

Del Bosque nam in 2008 het stokje over van Luis Aragones, die Spanje naar EK-winst had geleid. Twee jaar later kroonden de Spanjaarden zich tot wereldkampioen.

