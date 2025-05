Kaká blij met terugkeer in Braziliaans elftal

Kaká droeg afgelopen weekend voor het eerst in ruim twee jaar weer eens het shirt van zijn land. De Braziliaan won met zijn land eenvoudig van Irak (6-0), scoorde éénmaal en gaf bovendien een assist. Die middenvelder van Real Madrid is dan ook een gelukkig mens.

"Ik ben heel blij. Het is leuk om met nieuwe spelers samen te voetballen. Daarnaast ben ik gelukkig met mijn bijdrage", zo verklaarde hij na afloop van zijn eerste wedstrijd namens Brazilië na de verloren kwartfinale bij het WK van 2010 tegen Nederland (2-1 verlies).

Ook bondscoach Mano Menezes was tevreden met de terugkeer van de middenvelder. "Het is moeilijk een basisplaats te geven aan een speler die nauwelijks tijd had om te integreren en slechts dertig minuten heeft meegetraind, maar door zijn ervaring was het voor Kaká een stuk makkelijker. Hij laat andere spelers ook beter voetballen."